«المقر 39» يطلق أولى جلسات «الصناعات الإبداعية»

نظم «المقر 39» (BASE39)، أولى جلسات «لقاء الصناعات الإبداعية» تحت شعار «لا حواجز، لا حدود.. لغة واحدة تجمعنا»، وذلك بحضور نخبة من المبدعين ورواد القطاع، إلى جانب خبراء ومتخصصين من مختلف المجالات.

شهد الحدث أجواء تفاعلية أتاحت للمشاركين فرص التواصل وتبادل الأفكار واستكشاف مجالات التعاون، في بيئة تجمع بين الإبداع والانفتاح وتضمن جلسة حوارية مفتوحة، وعروضاً فنية حية، وورشة عمل تفاعلية، إضافة إلى جولات تعريفية في مرافق BASE39، اطلع خلالها الحضور على رؤية المشروع ومبادراته المستقبلية.

يأتي تنظيم الجلسة ضمن سلسلة دورية تهدف إلى بناء مجتمع إبداعي متكامل، وتعزيز التواصل بين مختلف التخصصات، بما يدعم نمو الصناعات الإبداعية في دولة الإمارات.

وقال المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حسين المحمودي، إن الحضور النوعي للفعالية يعكس أهمية توفير منصات تجمع المبدعين وتمكنهم من تبادل الخبرات، مؤكداً أن دعم الصناعات الإبداعية يمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وأن المقر يسعى إلى توفير بيئة محفزة تحتضن المواهب وتدعم تحويل الأفكار إلى فرص عملية تسهم في تحقيق نمو مستدام.