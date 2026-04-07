«بطاقة» تتيح استكشاف 3 وجهات نوعية في أبوظبي

أطلقت المنطقة الثقافية في السعديات «بطاقة المتاحف»، وهي تذكرة جديدة مرنة تتيح للزوار فرصة استكشاف متاحفها الثلاثة معاً، تشمل متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومتحف زايد الوطني.

وتمثل بطاقة المتاحف المرة الأولى التي تُجمع فيها هذه المؤسسات الثلاث ضمن عرض موحّد، في خطوة تعكس النمو المتسارع الذي تشهده المنطقة الثقافية في السعديات باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات الثقافية في العالم.

ويجمع متحف اللوفر أبوظبي، أول متحف عالمي في العالم العربي، بين الأعمال الفنية والقطع الأثرية من مختلف الحضارات وعبر العصور، مسلطاً الضوء على الروابط بين الثقافات من العصور القديمة وحتى العصر الحديث، فيما يأخذ متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي زواره في رحلة تمتد عبر 13.8 مليار سنة، من نشأة الكون إلى تنوّع أشكال الحياة على كوكب الأرض، مع تركيز خاص على تاريخ منطقة شبه الجزيرة العربية.

أما متحف زايد الوطني فيروي قصة دولة الإمارات وشعبها، بدءاً من أقدم المستوطنات البشرية في شبه الجزيرة العربية وصولاً إلى قيام دولة الإمارات والإرث المستمر للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتتميز المتاحف الثلاثة بمواقعها المتقاربة، في جزيرة السعديات، إذ تشكل معاً منظومة ثقافية متكاملة على واحدة من أجمل الواجهات البحرية في أبوظبي، وأكثرها تميزاً من الناحية المعمارية.

وتمثل بطاقة المتاحف خياراً مثالياً للمقيمين والزوار الراغبين في استكشاف أكثر من متحف خلال زيارة واحدة أو على مدار عدة أسابيع، في تجربة ثقافية سهلة وميسّرة.

يبدأ سعر بطاقة المتاحف من 120 درهماً، وتتيح زيارة متحفين اثنين، مع خيار زيارة المتاحف الثلاثة مقابل 170 درهماً، وكلتا التذكرتين صالحتان للاستخدام لمدة 30 يوماً من تاريخ دخول أولى المتاحف، بما يوفر مزيداً من المرونة للزوار.

كما تتيح البطاقة الدخول المجاني للأطفال دون سن 18 عاماً، ما يجعلها خياراً مثالياً للعائلات الراغبة في قضاء يوم أو عطلة نهاية أسبوع تحتفي بالثقافة، وتتوفر البطاقة للشراء عبر الإنترنت، وفي الأكشاك المخصصة الموجودة بمتاحف المنطقة الثقافية في السعديات.