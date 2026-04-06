مصرع شقيقين داخل ثلاجة أثناء لعبة الغميضة

توفي طفلان شقيقان، يبلغان من العمر ثماني وخمس سنوات، اختناقًا بعد أن حبسا نفسيهما داخل ثلاجة أثناء لعبهما الغميضة.

وكان الطفلان، ساوري ودارين، بمفردهما في منزلهما في فيستا هيرموسا بكولومبيا، بينما كان والداهما في مشوار قصير.

وخلال ذلك، قرر الطفلان ببراءتهما قضاء الوقت في لعبتهما المفضلة «الغميضة» انتظارًا لعودة والديهما. وصرّح والدهما، برايان غيفارا تريفينو، لصحيفة «إل تيمبو» الكولومبية، أنهما غادرا المنزل لمدة تقارب عشرين دقيقة «لشراء طعام والبحث عن قميص يحتاجانه للمشاركة في موكب مع بداية الدراسة».

وأضاف أن «الثلاجة كانت مفصولة عن الكهرباء، فصعد الطفلان إليها ودخلا بداخلها أثناء اللعب، قبل أن يسقط الغطاء وينغلق عليهما، ما أدى إلى اختناقهما».

وأوضح الأب أن طفليه كانا يعشقان لعبة الغميضة، حتى إنه وزوجته بدآ بالبحث عنهما في أنحاء المنزل على اعتبار أنهما يشاركان في اللعبة، قبل أن يدركا ما حدث.

ورغم محاولات الأطباء إنقاذ حياتهما، فإنهم لم يتمكنوا سوى من تأكيد وفاتهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة فتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث