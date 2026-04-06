السلطات الألمانية تطلق سراح ذئب عض امرأة مع مراقبته إلكترونياً

أعلنت وزارة البيئة الألمانية الاثنين أن السلطات المحلية أعاد إلى البرية ذئبا عضّ امرأة في مدينة هامبورغ الأسبوع الماضي في أول هجوم من نوعه في ألمانيا منذ عقود.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الذئب زُوّد جهاز تتبع إلكتروني، وأُطلق بنجاح مساء الأحد، وبات يخضع لمراقبة دقيقة.

وقالت وزيرة البيئة كاتارينا فيغيبانك إنه في حال تجوّل الذئب بالقرب من منطقة سكنية مرة أخرى، "يمكن للصيادين التدخل فورا عند الضرورة".

وذكرت الوزارة أنه تم النظر في خيارات أخرى للتعامل مع الذئب، بما فيها قتله أو وضعه في محمية للحياة البرية، إلا أن هذه الخيارات اعتُبرت غير عملية "لأسباب قانونية وعملية".

وكان الذئب قد عضّ امرأة في مركز تجاري في هامبورغ الاثنين الماضي، في أول حادثة من نوعها منذ عودة هذا النوع إلى ألمانيا قبل نحو 30 عاما.

وأفادت صحيفة "بيلد" اليومية أن الضحية البالغة 65 عاما، أصيبت بجروح في فمها وخدها نتيجة العض.

وشوهد الذئب عدة مرات في مناطق متفرقة من هامبورغ في الأيام التي سبقت الهجوم.