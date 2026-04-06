متهم بسرقة سيارة يصل المحكمة بسيارة مسروقة

ألقت الشرطة الأميركية القبض على رجل كان من المقرر مثوله أمام المحكمة في قضية سرقة سيارة، بعد أن أفاد مسؤولون في مكتب شرطة مقاطعة مونتيري، بأنه قاد سيارة مسروقة إلى موقف سيارات المحكمة .

وفي صباح يوم الثلاثاء الماضي، رصد أعضاء فرقة العمل المشتركة لمكافحة سرقة السيارات، ريكاردو أوتيرو، البالغ من العمر 41 عامًا، وهو يدخل موقف سيارات المحكمة بسيارة أُبلغ عن سرقتها من سان خوسيه.

وقال موقع "كاليفورنيان"، نقلًا عن سجلات محكمة مونتيري العليا، إن أوتيرو كان في المحكمة لحضور جلسة استماع تتعلق بتوقيفه بتهمة سرقة سيارة في نوفمبر الماضي.

وعلى الفور، أُلقي القبض على أوتيرو، وأُودع سجن مقاطعة مونتيري للاشتباه في قيادته أو حيازته سيارة مسروقة بشكل غير قانوني، وارتكابه جناية أثناء إطلاق سراحه بكفالة، إضافة إلى قيادته برخصة موقوفة.