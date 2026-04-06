تذكار نجاةٍ من «تيتانيك» للبيع

من المتوقع أن تباع وسادة مقعد من أحد قوارب نجاة سفينة «تيتانيك»، بمبلغ قد يصل إلى 180 ألف جنيه إسترليني (238 ألف دولار) بمزاد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وفي مزاد يصفه القائمون عليه بأنه «فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر»، لهواة جمع التحف، تأتي الوسادة كاملة مع لوحة قارب النجاة الأصلية لسفينة تيتانيك على شكل راية «وايت ستار»، وتم شراؤها في الأصل من قبل صديق لمستورِد شاي في لندن غرق على متن السفينة، عندما اصطدمت بجبل جليدي في شمال المحيط الأطلسي، في 14 أبريل 1912.

وذكرت وكالة «بي إي ميديا» البريطانية أن الوسادة نفسها المصنوعة من القماش أُخذت من أحد قوارب النجاة الـ13، التي نقلت الناجين إلى سفينة الإنقاذ «إس إس كارباثيا». وتأتي كاملة مع أربع حلقات نحاسية سليمة، والأهم من ذلك أنها لاتزال تحتفظ بلوحة قارب النجاة الأصلية، وتباع مع قطعة أصلية من حبل السفينة، ووثائق للتحقق من أصالتها.

وستُعرض وسادة مقعد قارب نجاة سفينة «تيتانيك» للبيع في مزاد علني، تقيمه دار مزادات «هنري ألدريدج وابنه» في ديفايز، ويلتشير، يوم 18 من الشهر الجاري.