إلى حماة «البيت الواحد».. نجوم الخليج يبعثون برسائل من القلب

في مشهد يعكس عمق التلاحم، ويُجسّد دور «القوة الناعمة» في أوقات الأزمات، لم يقف نجوم الفن الخليجي والعربي بمعزل عن المشهد، فمع تصاعد التحديات في المنطقة أدرك مشاهير أن دورهم لم يعد محصوراً في حدود الفن والترفيه، بل بات جزءاً من جبهة الدفاع المعنوي، يواكب تحولات الواقع، ويعيد صياغة الوعي الجماعي، إذ تحوّلت حسابات نجوم شخصية على المنصات الرقمية إلى ساحات حقيقية للدعم، وبث رسائل التضامن والمؤازرة الصادقة التي تشحن الهمم، وترفع الروح المعنوية للجمهور.

ليثبت هؤلاء النجوم بهذه اللفتات، والتفاعل المؤثر، أن الفن رسالة سامية توحّد الصفوف، مؤكدين عبر مواقفهم الثابتة أن المصير الخليجي المشترك واقع ملموس راسخ لا يقبل التجزئة، وأن هذه «الهبة التضامنية» ليست مجرد تفاعل عابر، بل رسالة تكاتف ستبقى كدرع متينة في كل الأوقات.

من القلب

البداية من الإمارات التي سخّر فيها كبار نجومها منصاتهم الجماهيرية لرفع الروح المعنوية، والوقوف خلف القيادة وحماة الوطن والقوات المسلحة.

وفي هذا الإطار، حرص الفنان حسين الجسمي على نشر العديد من التدوينات عبر صفحته على منصة «إكس»، داعياً في إحداها من القلب: «اللهم يا جبار يا عزيز، انصر جنودنا نصراً مؤزراً، وثبت أقدامهم، وسدد رميهم، واجعل بأسهم شديداً على كل معتدٍ، واحفظ الإمارات وقيادتها وأهلها بعزك الذي لا يقهر».

فيما وجهت الفنانة أحلام رسالة دعم معنوي مؤثرة ومفعمة بالفخر لدرع الوطن وحماته، قالت فيها: «قواتنا المسلحة الإماراتية، براً وبحراً وجواً، أنتم حماة الوطن وجنوده البواسل، والسد العالي أمام الأعادي، معكم قلوبنا ولكم خالص الدعاء منا بأن يسدد الله رميكم، ويربط على قلوبكم، وينصركم على الأعداء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه».

تحت مظلة الأمان

ولم تقتصر هبات النجوم للتعبير عن أقصى درجات الولاء للوطن على الفضاء الرقمي فحسب، بل امتدت لتشمل عدداً موسعاً من المبادرات الفنية الميدانية الملموسة والمبادرات الفارقة، التي بدأتها الفنانة فاطمة الحوسني بتوجيه دعوة عامة ومفتوحة للجمهور لحضور العمل الفني «نحن بخير»، الذي ستتصدر بطولته نخبة من نجوم الإمارات، لمؤلفه طلال محمود، ومخرجه مروان عبدالله صالح، في رسالة تؤكد استمرارية الحياة والعطاء تحت مظلة الأمان.

كما حرصت الفنانة على تعزيز روح الطمأنينة بنشر مقطع الفيديو الشهير لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يبث اليقين في نفوس المواطنين والمقيمين على حد سواء.

انتماء للأرض

ومن الكويت، تجسّد التضامن الوطني الفني في أبهى صوره، إذ تضافرت جهود فنانيها لترجمة مشاعر الإخلاص والانتماء بأشكال وترجمات عدة، أبرزها مشاركة النجمة إلهام الفضالة في أوبريت غنائي وطني حمل عنوان «نفداها»، جمع نخبة من أبرز مشاهير الكويت، صاغ كلماته الشاعر عبدالله العماني، ولحنه مشاري المحبوب، ليكون بمثابة عمل فني يؤكد الثبات والانتماء للأرض.

وفي السياق المفعم بالوطنية ذاتها، سارعت المطربة نوال، بنبرة صادقة على حسابها في منصة «إكس»، إلى التضرع بالدعاء: «اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه»، شاملة بكلماتها الجوار الخليجي بأسره، مؤكدة وحدة وجدانه.

من جانبها، لم تتأخر النجمة، هدى حسين، على صفحتها في منصة «إكس»، عن التعبير عن مشاعر التضامن ووحدة الصف الخليجي، بدعوات: «اللهم أطفئ نارهم، واصرف شر المعتدين، واحفظنا جميعاً»، مضيفة: «اللهم اغمر بيوتنا بالبركة والستر والأمن والأمان».

لُحمة أخوية

وعبر تفاعل يُجسّد أرقى معاني الأخوة، عبّر المطرب القطري فهد الكبيسي عن فخره واعتزازه بهذا التلاحم الخليجي الأخوي والمتين في مواجهة التحديات الطارئة، ناشراً على حسابه على «إكس» صورة تجمع حكام الخليج العربي مصحوبة بأعلام دولهم الشقيقة، معلقاً «كم هو جميل هذا التلاحم بين أبناء الخليج الواحد في هذه الظروف الاستثنائية.. لم تتوقف الاتصالات من الجميع وإلى الجميع للسؤال عن بعضنا البعض».

وأكّد الكبيسي قوة الروابط الاجتماعية التي تجمع أقطاره: «الخليج بيت واحد وعائلة واحدة وجسد واحد، الله لا يفرقنا... حفظ الله الخليج وحكامه وأبناءه وكل من يعيش على أراضيه».

وللشمس من بعد الغياب طلوع

لم يقتصر الاصطفاف الوطني، وسط التحديات والظروف الحالية، على نجوم الخليج فحسب، بل امتد ليلامس مشاهير الفن العربي، الذين أكّدوا أن استقرار الخليج ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة العربية عموماً.

وفي هذا الإطار، بادرت المطربة التونسية لطيفة بنشر صورة لأعلام دول الخليج العربي، مرفقة إياها بدعاء: «اللهم احفظ دول الخليج وشعوبها وأدم عليهم الأمن والأمان والاستقرار».

وقالت في تدوينة أخرى: «ربنا يزيح الغمة عن هذه الأمة، ربنا يحمي أوطاننا ويحمي أهالينا»، وأضافت: «وللشمس من بعد الغياب طلوع إن شاء الله، شمس أمتنا العربية تفضل ساطعة».

