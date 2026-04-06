«أسوان لأفلام المرأة» يحتفي بمخرجة بولندية

يحتفي مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بالمخرجة وكاتبة السيناريو البولندية، دوروتا كوبييلا فيلخمان، خلال حفل افتتاح دورته الـ10، التي تنطلق في 20 من الشهر الجاري.

وتُعدّ فيلخمان واحدة من أبرز صُنّاع السينما المعاصرة الذين نجحوا في المزج بين الفن التشكيلي وفن الصورة المتحركة، عبر مشروع بصري قائم على تقنية الرسم الزيتي المتحرك، التي أعادت من خلالها تعريف العلاقة بين اللوحة واللقطة السينمائية، وفي 2017 ترشحت فيلخمان لجائزة الأوسكار عن فيلمها «لوفينج فنسنت»، الذي يُعدّ الفيلم الأول في تاريخ السينما الذي يُنفَّذ بالكامل عبر لوحات زيتية مرسومة يدوياً، بمشاركة ما يزيد على 100 رسام من أنحاء العالم.