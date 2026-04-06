عمر خيرت جاهز للأوبرا بحفلين يرفعان شعار «كامل العدد»

تستقبل دار الأوبرا المصرية في القاهرة، على مدار ليلتين، الموسيقار العالمي عمر خيرت، في أمسيتين من النغم الراقي، يحييهما الموسيقار المصري على خشبة المسرح الكبير، اليوم وغداً.

وأعلنت إدارة الأوبرا أن شباك التذاكر شهد إقبالاً منقطع النظير، فور طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني، إذ نفدت المقاعد بالكامل في وقت قياسي، ما يعكس المكانة التي يتمتع بها عمر خيرت لدى الجمهور المصري والعربي بمختلف فئاته العمرية.

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار عمر خيرت، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، برنامجاً حافلاً يضم أكثر من 20 مقطوعة موسيقية، وهي الأعمال التي ارتبطت في ذاكرة الجمهور بالعديد من الأفلام والمسلسلات الدرامية الناجحة.

وتشمل قائمة المعزوفات: «افتتاحية مصرية» التي يستهل بها حفلاته دائماً، علاوة على روائع الموسيقى التصويرية التي ارتبطت بوجدان الجمهور من خلال مسلسلات وأفلام شهيرة مثل «ضمير أبلة حكمت»، و«ليلة القبض على فاطمة»، و«قضية عم أحمد»، علاوة على مقطوعات يترقبها الجمهور، مثل «فيها حاجة حلوة»، و«الخواجة عبدالقادر»، و«عارفة».

يشار إلى أن حفلات عمر خيرت تُعدّ ظاهرة في تاريخ دار الأوبرا المصرية، حيث تستمر في تحقيق شعار «كامل العدد» لأكثر من ثلاثة عقود، لأسلوبه الخاص الذي يمزج بين الموسيقى الغربية الكلاسيكية والروح الشرقية، ما جعل موسيقاه لغة عالمية تخاطب الوجدان.

