إطفاء الشاشة الأشهر في مصر لتوفير الكهرباء

في إطار جهود ترشيد الطاقة، تم إطفاء الشاشة الأشهر في مصر، والمعروفة بشاشة عرض التعداد السكاني في البلاد.

وسيتم إطفاء الشاشة خلال أيام العطلات والإجازات، في خطوة لترشيد الكهرباء. وهو إجراء يأتي ضمن توجيهات أوسع تشمل الغلق المبكر للمقاهي والمحال التجارية من الساعة 9 مساءً لتحقيق وفر في الكهرباء بنسبة 10%.

وخلال الأسابيع الأخيرة بدأت الحكومة المصرية تنفيذ حملة صارمة لترشيد استهلاك الطاقة بسبب توقف إمدادات النفط والغاز، وتتضمن الحملة إغلاق المحال العامة والمطاعم وغيرها من الأنشطة في الساعة الـ9 مساء ما أغرق شوارع الجمهورية في الظلام بشكل لافت.

ودعا رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، المواطنين إلى المشاركة في جهود ترشيد الاستهلاك، خاصة في مجالي الوقود والكهرباء.

واعتبر مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الأزمة الراهنة "واحدة من أكبر الأزمات التي يمر بها العالم أجمع"، مشددا على أن الحكومة تتخذ إجراءاتها التقشفية بصورة تدريجية كي لا تؤثر بشكل مباشر على المواطنين.

وحذر من أن استمرار الأزمة قد يفرض اتخاذ قرارات أكثر صعوبة، خاصة مع وجود تقديرات بارتفاع أسعار النفط عالميا، منوها بأن الحكومة قررت خفض إنارة الشوارع إلى الثلث، مع مراعاة الجانب الأمني.