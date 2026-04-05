علاج مجاني وبدون زيارة طبيب .. الضحك يخفف الألم ويقاوم الفيروسات ويحمي من الأورام

كشف كبير الباحثين في قسم "الكيمياء والتقنيات الحيوية" بجامعة بيرم الروسية إن الضحك يخفف الألم ويقلل القلق، ويحفز الجهاز المناعي، كما يساعد جسم الإنسان على مكافحة التوتر، ومقاومة الفيروسات، وتقليل خطر تطور الأورام الخبيثة.

وقال د. فاليري ليتفينوف أنه: "أثناء الضحك يزداد إنتاج الإندورفين، الذي يقلل الإحساس بالألم ويخفف القلق ويمنح شعورا بالنشوة الخفيفة. وفي الوقت نفسه، يرتفع مستوى الدوبامين والسيروتونين؛ فالأول يخلق شعورا بالمتعة، والثاني يعمل على الاستقرار النفسي ويساعد في التعامل مع التوتر. وبهذا يتوازن المزاج، وينتقل الجهاز العصبي من حالة التوتر إلى حالة التعافي".

كما تساعد حالة الضحك على خفض مستويات الكورتيزول والأدرينالين، التي يؤدي ارتفاعها إلى أضرار بالقلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي.

ويضيف ليتفينوف "يبدأ الجهاز المناعي بالعمل بكفاءة أكبر، حيث تتحسن وظائف الخلايا المناعية التي تقاوم الفيروسات والأورام. كما يستقر التمثيل الغذائي بفضل انخفاض هرمونات الجلوكوكورتيكويد، وتتحسن مرونة الأوعية الدموية والقلب نتيجة زيادة النبض وتوسع الأوعية أثناء الضحك، ثم يلي ذلك طور من الاسترخاء العميق، ما يحافظ على ضغط الدم الطبيعي".

وتشمل فوائد الضحك الأخرى:

تدريب الجهاز التنفسي: الشهيق والزفير العميق أثناء الضحك يحسّنان تهوية الرئتين وتشبع الدم بالأكسجين، وهو مفيد للأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.

استرخاء العضلات: بعد نوبة الضحك، تسترخي عضلات الجسم لمدة تصل إلى 45 دقيقة، ما يقلل التوتر البدني.

تعزيز الروابط الاجتماعية: الضحك المشترك يقوي العلاقات، ويعزز الروح الجماعية ويخلق جوا إيجابيا، ما يدعم الصحة النفسية.