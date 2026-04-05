عبدالرحمن أبو زهرة في العناية المركزة .. وابنه : ادعوا له

نُقل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

وكشف نجله عن تفاصيل الأزمة الصحية عبر حسابه على موقع فيسبوك، مؤكدًا أن والده دخل غرفة العناية المركزة منذ أيام، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل، قائلاً: “يارب اشفيه وعافيه.. ياريت ندعيله كلنا ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع ينور بيته وأسرته”.

وتخضع حالة الفنان الكبير لمتابعة طبية دقيقة داخل المستشفى، وسط حالة من القلق بين محبيه وزملائه في الوسط الفني.

وكانت شائعات قد ترددت خلال الأشهر الماضية حول إصابته بمرض ألزهايمر، إلا أن أسرته نفت ذلك بشكل قاطع، مؤكدة أن حالته الصحية تأثرت سابقًا بتداعيات إصابته بفيروس كوفيد-19.

ويُعد عبدالرحمن أبو زهرة من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، حيث قدم مسيرة طويلة من الأعمال الدرامية والسينمائية التي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور.