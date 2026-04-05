صدمة لعشاق "أبل" .. الشركة تستغني عن لون أساسي في آيفون 18

تشير تسريبات جديدة إلى أن شركة أبل قد تتخلى هذا العام عن خطوتها المعهودة بطرح طرازي آيفون برو وبرو ماكس باللون الأسود.

ووفقًا للمعلومات التي نشرها المسرب "Instant Digital" على منصة ويبو الصينية، لن تقدم "أبل" هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس الرائدين باللون الأسود، بحسب تقرير لموقع "MacRumors" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

يتمتع المسرب "Instant Digital" بسجل جيد من التسريبات فيما يتعلق بشركة أبل، وقد قدم معلومات دقيقة للغاية قبل وقتها، مثل الإطلاق الوشيك لهاتف آيفون 14 الأصفر في عام 2023، بالإضافة إلى الزجاج الخلفي المعتم لهاتفي آيفون 15 وآيفون 15 بلس.

وكانت وكالة بلومبرغ أشارت سابقًا إلى أن "أبل" تجرب لونًا أحمر داكنًا لهواتف آيفون 18 برو، إلى جانب بعض الألوان التقليدية. لكن يبدو أن الأسود ليس من بينها.

وكانت هناك شائعات سابقة تفيد بأن "أبل" تدرس أيضًا اللونين البنفسجي والبني لطرازي آيفون 18 برو، إلا أن وكالة بلومبرغ ذكرت أن هذه الألوان قد تكون "مجرد تدرجات مختلفة لفكرة اللون الأحمر نفسها".

ولم يكن بعض مستخدمي منصة ريديت راضين بالتسريبات التي تشير إلى أن طرازي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس قد لا يتوفران باللون الأسود.

ومن المتوقع إطلاق طرازي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس في سبتمبر، على أن يصل أول آيفون قابل للطي المُنتظر في وقت لاحق من هذا العام.