لماذا طُردت هذه المرأة من الحزب ؟ لا أحد يُصدِّق أن هذه صورتها !

نفت سياسية هولندية، فازت بمقعد في مجلس محلي في انتخابات محلية، أن تكون صورتها الدعائية مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلا أن الفروقات الكبيرة بين الواقع والصور المنشورة دفعت حزبها لطردها.

وتبدو الصورة التي نُشرت في صحيفة محلية لباتريشيا رايخمان، البالغة من العمر 59 عامًا، مختلفة تمامًا عن مظهرها الحقيقي. ففي الصورة الرسمية التي قدمتها بنفسها، تبدو أصغر سنًا بكثير، وملامحها مختلفة.

ونفت رايخمان استخدام الذكاء الاصطناعي مصرحةً لصحيفة "ألجيمين داغبلاد" الهولندية (AD) أنها استخدمت برنامجًا لم تُفصح عنه لزيادة دقة الصورة.

وقالت رايخمان: "كانت دقة الصورة المنشورة في صحيفة الحي منخفضة جدًا، لذا استخدمتُ أداةً عبر الإنترنت لزيادة عدد البكسلات. إنها صورتي بالفعل، وهذه أنا حقًا. أبدو مختلفة قليلًا الآن، لكن ذلك بسبب دواء أتناوله، وسأتوقف عن تناوله قريبًا".

ودافعت السياسية عن نفسها للمجلة قائلة "عندما أخرج مع ابني، يظن الناس غالبًا أنني صديقته. أسمع هذا الكلام باستمرار، أنني أبدو أصغر من سني بكثير."

إلا أن الجدل ازداد عندما اكتشفت صحيفة AD المحلية أن رايخمان لا تسكن حتى في الحي الذي انتخبها. وتصر رايخمان على أنها تسكن هناك، لكنها تمتلك منزلين.

وأصدر الحزب الذي ترشحت عنه، "ليفبار روتردام" (أي روتردام الصالحة للعيش)، بيانًا يعلن فيه طردها من الحزب. وجاء في البيان: "من الواضح أن الصورة خضعت لتعديل مكثف باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي لا تمثل الواقع. نود التأكيد على أن هذه الصورة المعدلة لم تُستخدم في مواد حملة "ليفبار روتردام" أو في منشورات بلدية روتردام. لقد أرسلوا هذه الصورة حصريًا إلى صحيفة الحي - بصفتهم الشخصية."

وأضافت شركة "ليفبار روتردام" أنها طلبت من رايخمان التنازل عن مقعدها، لكنها رفضت، ولذلك لم يكن أمامها خيار سوى طردها.

ورغم اعتراضات رايخمان، يبدو واضحًا أنها استخدمت أداة لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي؛ وربما أدخلت صورة شخصية لها. ولكن عندما يفعل مستخدمو الذكاء الاصطناعي ذلك، يتعامل النموذج مع الصورة الأصلية كما لو كانت نصًا، ثم يقوم بإنشاء صورة جديدة غالبًا ما تكون نتائجها متحيزة، حيث تجعل المستخدمين يبدون أصغر سنًا وأكثر جمالًا.