رجل لا يحب البصل يطالب بتعويض مليون دولار لأنه وجده في "البرغر"

رفع رجل من هيوستن دعوى قضائية ضد سلسلة مطاعم "واتابرجر" يطالب فيها بتعويض يصل إلى مليون دولار، مدعياً ​​أن المطعم ترك البصل في شطيرة البرجر التي طلبها رغم طلبه حذفه بسبب حساسية غذائية.

ورفع ديمري ويلسون دعوى قضائية ضد السلسلة التي تتخذ من تكساس مقراً لها أواخر الشهر الماضي في مقاطعة هاريس، بعد أن زُعم أنه "تعرض لإصابات شخصية خطيرة استدعت تلقيه رعاية طبية"، وفقاً للدعوى. ويدّعي ويلسون أنه عانى من رد فعل تحسسي في 24 يوليو 2024، "بسبب وجود البصل في وجبته بعد أن طلب عدم إضافته".

وتطالب الدعوى، التي تتراوح قيمة التعويض فيها بين 250 ألف دولار ومليون دولار، بأن "واتابرجر" لم تتصرف بالشكل المناسب، وكان من المفترض أن تكون على دراية "بخطر أفعالها".

وقدّمت "واتابرجر" رداً على الدعوى يوم الجمعة الماضي، نافيةً جميع ادعاءات ويلسون. وفي ردها، تزعم "واتابرجر" أن ويلسون لم يتوخَّ الحذر "كما يفعل أي شخص عاقل" في ظروف مماثلة.

وقال موقع "هيوستن ميديا" أنه هذه ليست هذه المرة الأولى التي يقاضي فيها ويلسون سلسلة مطاعم وجبات سريعة بسبب وجود البصل في شطيرة. ففي مايو 2024، رفع دعوى قضائية ضد سونيك درايف-إن بدعوى ترك البصل في شطيرة طلبها في أبريل 2023. ووفقًا لوثائق المحكمة، نفت سونيك هذه الادعاءات، ولا تزال القضية قيد النظر.

في الدعوى القضائية الأخيرة، يطالب ويلسون واتابرجر بدفع تعويضات عن الأضرار المزعومة التي لحقت به، بالإضافة إلى أتعاب محاميه.