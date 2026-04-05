فاز بـ 167 مليون دولار ثم قبض عليه لسرقة 12 ألف دولار

أوقفت الشرطة جيمس فارثينغ الذي اشتُهر بعد فوزه العام الماضي بجائزة باوربول الكبرى في كنتاكي، وقيمتها 167 مليون دولار، بتهمة اقتحام منزل في ليكسينغتون، وفقًا لوثائق المحكمة وسرقة آلاف الدولارات منه.

وأُلقي القبض على فارثينغ يوم السبت بتهمة السطو وحيازة الماريجوانا وفقا لمحطة WKYT. وبحسب محضر التوقيف، اقتحم فارثينغ المنزل حيث أفادت الضحية أنها شاهدت المشتبه به عند الباب الجانبي عبر كاميرات المراقبة. وأبلغت الضحية الشرطة أنها سمعت ضجة عالية، كما لو أن بابًا قد كُسر، وفقًا للمحضر. كما أبلغت الضباط أنها فقدت 12 ألف دولار نقدًا كانت قد خزنتها في المنزل بعد مغادرة المشتبه به.

وعثر الضباط على سيارة فارثينغ في موقف سيارات قريب بعد أن أفادت الشرطة بأنه فرّ من مكان الحادث قبل وصولهم. ولكن تم القبض عليه لاحقا داخل أحد المحال التجارية.

وفي أبريل 2025، أكان ُلقي القبض على فارثينغ في فلوريدا بتهمة الاعتداء ومقاومة السلطات، وهي جنحة بسيطة. كما لا تزال هناك قضايا جارية لفارثينغ في كنتاكي تتعلق بحادث دهس وفرار في مقاطعة فاييت، وتهمة ترهيب في مقاطعة سكوت.

ومن المقرر مثوله أمام المحكمة بعد ظهر يوم الإثنين لجلسة توجيه الاتهام.