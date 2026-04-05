ابتكار جديد يقيس مستوى الحالة النفسية.. بتوقيع روسي

ابتكر علماء معهد فيزياء أشباه الموصلات التابع لأكاديمية العلوم الروسية فرع سيبيريا، جهاز استشعار قابلاً للارتداء؛ يمكن تثبيته على الذراع ليقيس مستوى التوتر عبر الجلد. ويوفر الجهاز حساسية متزايدة لتركيز الكورتيزول ومؤشرات التوتر الأخرى في العرق.

ووفقاً للباحثين، يعد رصد التوتر المستمر ضرورياً للكشف المبكر عن الحالات الخطيرة، وإجراء تعديلات على نمط الحياة، والحفاظ على الصحة النفسية والعاطفية.

يشار إلى أن أجهزة الاستشعار المبتكرة سابقاً تتميز بحساسية منخفضة لتركيز الكورتيزول، ما يجعل من المستحيل تتبع التغيرات في الحالة النفسية والعاطفية بدقة في الوقت الفعلي، فضلاً عن كونها إما معقدة تقنياً ومكلفة، أو تعتمد على مؤشرات غير مباشرة (مثل موصلية الجلد) ومكونات إضافية (الأجسام المضادة)، ما يقلل من فاعليتها.

ويهدف الابتكار الجديد إلى حل هذه المشكلة بابتكار وحدة استشعار مقاومة عالية الكفاءة، رخيصة الثمن، سهلة التصنيع والاستخدام تقنياً، تثبت على الجلد لمراقبة التغيرات في الحالة النفسية والعاطفية للشخص بمرور الوقت، باستخدام التوصيل الكهربائي كوسيلة لتحقيق هذه النتيجة التقنية.

وتمكن العلماء من زيادة حساسية المستشعر لهرمون الكورتيزول باستخدام طبقة رقيقة جداً من أشباه الموصلات.

ويتكون الجهاز من ركيزة مرنة مغطاة بطبقة حساسة من مادة موصلة مركبة تتألف من الغرافين، وهو بوليمر عضوي، والإيثيلين غليكول، الذي يقلل المقاومة الكهربائية، ما يزيد من حساسية المستشعر.