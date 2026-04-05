حراس عمدة لندن ينسون «حقيبة أسلحة» بالشارع

أفادت تقارير بأن الشرطة المسلحة التي تحرس عمدة لندن صادق خان تركت حقيبة أسلحة خارج منزله، وعثر عليها أحد أفراد الجمهور.

وقال عامل السقالات جوردان غريفيث لصحيفة «ذا صن» إن صديقته عثرت على الحقيبة ملقاة على طريق بجانب الرصيف في جنوب لندن الثلاثاء الماضي. وكانت تحتوي على بندقية نصف آلية «إم بي 5» من طراز «هيكلر آند كوخ» ومسدس وصاعق كهربائي وذخيرة.

وقال غريفيث إنه أصيب بـ«الصدمة» بعد اكتشاف ما بداخل الحقيبة.

وأعفت مديرية المعايير المهنية بشرطة العاصمة خمسة ضباط من واجباتهم في الخطوط الأمامية.