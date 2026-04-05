رسالة من القمر إلى الأرض: تبدين مذهلة وجميلة

أرسل رواد الفضاء الأربعة في مهمة «أرتميس 2» إلى القمر الصور الأولى للأرض، حيث قال رائد الفضاء في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) فيكتور غلوفر من الكبسولة أوريون: «أنت تبدين مذهلة. أنت تبدين جميلة».

ويعد غلوفر وزملاؤه الأميركيان كريستينا كوتش وريد وايزمان ورائد الفضاء الكندي جيريمي هانسن أول بشر يسافرون إلى القمر منذ أكثر من 50 عاماً.

وانطلق رواد الفضاء الأربعة الأربعاء الماضي على متن الكبسولة أوريون باستخدام صاروخ نظام الإطلاق الفضائي من ميناء كيب كانافيرال الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية.

وبعد نحو 24 ساعة غادروا مدار الأرض باستخدام مناورة خاصة. وبعد مرور 24 ساعة أخرى تقريباً أكملوا الآن نحو نصف الرحلة إلى القمر. وخلال هذا الوقت، كان رواد الفضاء يقومون بالعديد من الاختبارات العلمية والمهام التدريبية.

وستشهد مهمة «أرتميس 2»، المقرر أن تستمر نحو 10 أيام، تحليق رواد الفضاء الأربعة حول القمر.

ومن خلال القيام بذلك، يمكنهم السفر بعيداً عن الأرض أكثر من أي إنسان على الإطلاق.