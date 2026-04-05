«سامسونغ» تعالج دوار الحركة.. بلا أدوية

أطلقت شركة «سامسونغ» التطبيق Hearapy الجديد، الذي يساعد على مواجهة دوار الحركة، والذي يتوافق مع سماعة الرأس Galaxy Buds 4 Pro الجديدة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن التطبيق الجديد يعمل على تشغيل موجة جيبية منخفضة التردد (100 هرتز)، بهدف تحفيز جهاز التوازن لدى المستخدم، وبالتالي تخفيف دوار الحركة دون الحاجة إلى أدوية.

ويجب الاستماع إلى الموجة الجيبية منخفضة التردد (100 هرتز) لمدة 60 ثانية قبل السفر، مع إمكانية تعديل مدة التشغيل من 40 إلى 120 ثانية. ووفقاً لـ«سامسونغ»، فإن مفعول التطبيق يستمر لمدة تصل إلى ساعتين، مع إمكانية تكرار العملية عند الحاجة.

ويستند البرنامج إلى بحثٍ أجرته جامعة ناغويا اليابانية؛ حيث أجرى الباحثون تجربةً لتحديد النغمة الأكثر فعاليةً في تحفيز الجهاز الدهليزي، ووجدوا أن الاستماع إلى نغمة بتردد 100 هرتز وبمستوى صوت يراوح بين 80 و85 ديسيبل لدقيقة واحدة يُحسّن التوازن.