«كولونيا» أحمد مالك يحصد جائزة «النيل الكبرى»

فاز المصري أحمد ​مالك بجائزة التمثيل في الدورة الـ15 ​لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أول من أمس، عن دوره في فيلم «كولونيا» للمخرج محمد صيام، كما حصد الفيلم جائزة «النيل الكبرى» لأفضل فيلم روائي طويل.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم السوداني «ملكة القطن» من كتابة وإخراج سوزانا ميرغني.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة ‌فيلم «أحلام دندرة» للمخرجة المصرية صابرين الحسامي، وحصل فيلم «همسات ‌من الريح» من رواندا على جائزة أفضل إسهام فني.

وفاز الفيلم الوثائقي «عيون غانا» للمخرج بن برودفوت بجائزة مسابقة «الدياسبورا» المخصصة ​لصناع الأفلام الأفارقة الذين يعيشون خارج القارة.

وأقيم حفل ختام الدورة الـ15، التي حملت اسم المخرج الراحل يوسف شاهين بمناسبة مئوية ميلاده، على ضفاف النيل بحضور الرئيس الشرفي للمهرجان محمود حميدة ورئيس ومؤسس المهرجان سيد فؤاد ومديرة المهرجان عزة الحسيني وعدد ‌من صناع ونجوم الفن السابع. وكرم المهرجان خلال الحفل ​ثلاثة ممثلين في إطار برنامج «نجوم سينما يوسف شاهين» وهم سهير المرشدي ومحسن محيي الدين وسيف عبدالرحمن.