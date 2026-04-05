طريقة تحمي الجلد من البقع الزرقاء بسبب الحُلي المقلدة

غالباً ما تترك الحُلي المقلدة، لاسيما الخواتم، بقعاً زرقاء قبيحة المظهر على الجلد بعد الارتداء. ويمكن الحيلولة دون ظهور هذه البقع المزعجة باتباع حيلة بسيطة، تتمثل في وضع طبقة من طلاء الأظافر الشفاف على الجانب الداخلي من الخاتم، ثم ترك طلاء الأظافر يجف تماماً.

ويشكّل طلاء الأظافر حاجزاً بين الجلد والمعدن، ما يمنع نشوء البقع.

وتنبغي إعادة وضع طلاء الأظافر الشفاف بانتظام؛ لأنه سيتلاشى مع مرور الوقت.