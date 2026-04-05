أعراض «باركنسون» تختلف بين الرجال والنساء

يعد مرض باركنسون المعروف أيضاً باسم (الشلل الرعاش) اضطراباً تنكسياً في الجهاز العصبي يؤثر بالسلب في الجهاز الحركي.

وأورد موقع «أبونيت.دي» الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أنه عند الإصابة بمرض باركنسون تموت الخلايا في الدماغ، التي تُنتج الناقل العصبي «الدوبامين»، وتنتج عن ذلك أعراض حركية، مثل الرعشة أثناء الراحة وبطء الحركة وتيبس العضلات ومشكلات التوازن.

وتشمل الأعراض أيضاً أخرى غير حركية، مثل مشكلات النوم والنعاس أثناء النهار، والدوار والألم وفقدان حاسة الشم والتغيرات الطارئة على الذاكرة.

ولا يظهر مرض باركنسون بالطريقة نفسها لدى جميع المصابين؛ فقد أظهرت دراسة أسترالية شملت ما يقرب من 11 ألف شخص أن الأعراض ومسار المرض يختلفان بين الرجال والنساء.

وكان الرجال أكبر سناً عند ظهور الأعراض بمتوسط 64.4 عاماً مقارنةً بـ63.7 عاماً للنساء، كما تم تشخيص المرض في وقت متأخر نسبياً لدى الرجال (67.6 عاماً مقارنةً بـ68.1 عاماً).

واختلفت الأعراض أيضاً بين الجنسين؛ حيث أبلغت 70% من النساء عن ألم، مقارنةً بـ63% من الرجال.

وعانى الرجال تغيرات أكثر في الذاكرة، كما أظهروا سلوكاً اندفاعياً أكثر بشكل ملحوظ.

وفي الدراسة كان لدى 25% من المشاركين تاريخ عائلي لباركنسون. ومع ذلك، فإن 10 إلى 15% فقط من الحالات ناتجة عن طفرات في جينات محددة، أما النسبة المتبقية فقد تكون ناجمة عن عوامل بيئية؛ لأن العائلات غالباً ما تعيش في البيئة نفسها.