موجة غبار كثيفة تغطي 12 دولة في المنطقة .. من أين جاءت ؟

كشفت آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحليلات الخرائط الجوية عن موجة غبار كثيفة فوق عدد من دول الشرق الأوسط خلال الأيام الماضية، حيث بدأت بالتشكل نتيجة نشاط الرياح السطحية القوية في المناطق الصحراوية، قبل أن تتوسع تدريجياً وتؤثر على مساحات واسعة من المنطقة.

وبحسب موقع "طقس العرب"، فقد انطلقت الموجة الغبارية من عمق الصحراء الليبية لتشمل 12 دولة، وهي: ليبيا، مصر، السودان، تشاد، اليونان، قبرص، الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، السعودية، إضافة إلى العراق، حيث سادت أجواء مغبرة بنسب متفاوتة، وصلت في بعض المناطق إلى حد تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ.

وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية أن الغبار تحرك عبر شمال أفريقيا باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط وبلاد الشام، مدفوعاً برياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة، ما ساهم في انتقاله لمسافات بعيدة وانتشاره بهذا الشكل الواسع.

ويُتوقع أن تستمر الأجواء المغبرة خلال الايام القادمة، قبل أن تبدأ بالانحسار تدريجياً مع تغير اتجاه الرياح وتراجع سرعتها، مع بقاء نسب من الغبار العالق في الأجواء خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة.

وينصح المختصون بضرورة الانتباه لمرضى الجهاز التنفسي وتجنب التعرض المباشر للغبار، خاصة خلال فترات الذروة، إضافة إلى القيادة بحذر على الطرق التي تشهد تدنياً في مدى الرؤية الأفقية.