مرصد الختم الفلكي يصور المركبة الفضائية "أوريون" التي تحمل رواد "أرتيميس 2" أثناء توجهها نحو القمر

تمكن مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي مساء أمس الجمعة، من تصوير المركبة الفضائية "أوريون" التي تحمل رواد مهمة "أرتيمس 2" أثناء توجهها نحو القمر.

وذكر مركز الفلك الدولي في بيان اليوم، أنه تمكن من التقاط 122 صورة للمركبة الفضائية وهي تتجه نحو القمر.

يشار إلى أن المركبة كانت تبعد عن سطح الأرض وقت رصد المرصد لها نحو 192 ألف كيلومتر وكانت تسير مبتعدة بسرعة 4843 كيلومتر في الساعة.