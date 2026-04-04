وفاة مصري في الأردن حزناً بعد مقتل أطفاله وانتحار زوجته في مصر

كشف أحمد حمد، محامي ريان المتهم بقتل والدته وأشقائه الخمسة بالإسكندرية، في الحادث المشهور بـ"جريمة كرموز" أن والد المتهم توفي حزنا على زوجته وأبنائه داخل محل سكنه في الأردن.

يذكر أن والد المتهم كان قد طلق زوجته قبل أن يسافر للعمل في الأردن.

وكانت السلطات المختصة في الإسكندرية قد أنهت إجراءات المتهم بقتل والدته وأشقائه الخمسة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"جريمة كرموز"، حيث اصطحبته مأمورية من محبسه بالإسكندرية إلى مستشفى العباسية بمحافظة القاهرة، تنفيذًا لقرار جهات التحقيق بعرضه على المستشفى للكشف على قواه العقلية، مع إرفاق تقرير بحالته عقب الانتهاء.

وكان قاضي التجديد الجزئي في الإسكندرية قد قرر، الثلاثاء الماضي، تجديد حبس المتهم بقتل والدته وأشقائه الخمسة بمنطقة كرموز، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من مأمور قسم شرطة كرموز يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على شاب حاول إنهاء حياته بالقفز من أعلى العقار بنطاق دائرة القسم. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث عثرت على شاب به جروح قطعية، تحفظ عليه الأهالي عقب ملاحظتهم لمحاولته إنهاء حياته.

وأوضحت التحريات أن المتهم "ريان.و.م"، شاب عاطل يبلغ من العمر 21 عاماً، حاول إنهاء حياته عقب ارتكاب الجريمة، إلا أن الأهالي تدخلوا وتمكنوا من إنقاذه واستدعاء الشرطة.

وتحفظت جهات التحقيق على 3 شفرات حلاقة وغطاء وسادة وهي الأدوات المستخدمة، لمطابقة الدماء والآثار الموجودة عليها، لمطابقتها مع أقوال الابن المتهم للكشف عن سبب وفاة الأم والأبناء بعد أن تبين وجود علاقات ظاهرية لبعض الجثث نتيجة إسفكسيا الخنق، عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية للمتوفين لتحديد سبب الوفاة.