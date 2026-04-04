هذه الأغذية تعزّز امتصاص فيتامين D

يُعد فيتامين D من العناصر الأساسية لصحة العظام والمناعة، لكن امتصاصه داخل الجسم لا يعتمد على الجرعة وحدها، بل يتأثر بنوعية الغذاء المصاحب. وبحسب تقرير في موقع Verywell Health، فإن دمج الفيتامين مع عناصر غذائية محددة يمكن أن يحسّن امتصاصه بشكل ملحوظ.

وفي مقدمة هذه العوامل تأتي الدهون الصحية، إذ إن فيتامين D قابل للذوبان في الدهون وليس الماء. وتساعد هذه الدهون على نقله عبر الأمعاء إلى الدم. وتشمل المصادر المفيدة الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين، إضافة إلى زيت الزيتون والمكسرات والأفوكادو.

وتشير الدراسات إلى أن المغنيسيوم عنصر أساسي لتنشيط فيتامين D داخل الجسم، حيث يشارك في تحويله إلى شكله الفعّال في الكبد والكلى. نقص هذا المعدن قد يحد من فاعلية الفيتامين حتى عند توفره بكميات كافية.

كما يلعب البروتين دورًا داعمًا في العمليات الأيضية المرتبطة بامتصاص الفيتامين. وتشمل المصادر الغنية به اللحوم الخفيفة، ومنتجات الألبان، والبقوليات، والبيض.

ورغم أن فيتامين K لا يزيد الامتصاص بشكل مباشر، فإنه يعمل جنبًا إلى جنب مع فيتامين D لتنظيم الكالسيوم في الجسم، ما يعزز صحة العظام ويقلل خطر الكسور. كذلك، يساهم الزنك في دعم عمل مستقبلات فيتامين D داخل الخلايا، ما يساعد على تحسين تأثيره الحيوي، خاصة فيما يتعلق بالمناعة.

ومن جهة أخرى، تشير الأبحاث إلى أن صحة الأمعاء تلعب دورًا مهمًا، حيث تساعد البروبيوتيك والأطعمة المخمرة مثل الزبادي والكيمتشي على تحسين البيئة المعوية، ما قد يعزز مستويات فيتامين D في الدم.

ما الذي تعنيه هذه النتائج؟

توضح هذه المعطيات أن امتصاص فيتامين D عملية معقدة تعتمد على تفاعل عدة عناصر غذائية، وليس على المكملات وحدها. كما أن وجود نقص في أحد هذه العناصر قد يقلل من الفائدة المرجوة.

ومع ذلك، تبقى هذه العلاقة تكاملية وليست سببية مباشرة، إذ تختلف الاستجابة من شخص لآخر حسب حالته الصحية ونمطه الغذائي.

والخلاصة أن تعزيز امتصاص فيتامين D لا يتطلب تغييرات كبيرة، بل يعتمد على توازن غذائي ذكي. الجمع بين الدهون الصحية والمعادن والبروتينات قد يكون خطوة بسيطة، لكنها فعالة لتحسين استفادة الجسم من هذا الفيتامين الحيوي.