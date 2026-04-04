"واتساب" أصبح متاحاً على شاشة السيارة

يعمل تطبيق "واتساب" على تطوير تطبيق مخصص لمنصة "أبل كاربلاي"، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم داخل السيارة، حيث أصبح التطبيق متاحًا حاليًّا لعدد محدود من المختبرين عبر النسخة التجريبية.

حتى الآن، كان استخدام "واتساب" في "كاربلاي" يعتمد بشكل أساسي على المساعد الصوتي سيري لإرسال الرسائل أو إجراء المكالمات، دون وجود واجهة مرئية حقيقية.

لكن التحديث الجديد يقدّم تجربة مختلفة، إذ يوفر تطبيقًا مستقلًّا يتيح للمستخدمين تصفح المحادثات وجهات الاتصال مباشرة من شاشة السيارة.

عند تشغيل التطبيق، تظهر قائمة بالمحادثات الأخيرة التي تغطي نشاط المستخدم خلال الأسابيع الماضية، ما يساعد على الوصول السريع إلى جهات الاتصال.

ومع ذلك، لا يمكن فتح المحادثات أو قراءة الرسائل بالكامل، وهو قرار متعمد لتقليل التشتت أثناء القيادة وتعزيز السلامة.

ويقدّم التطبيق أيضًا تبويبًا مخصصًا لسجل المكالمات، بالإضافة إلى إمكانية عرض جهات الاتصال المفضلة، ما يسهل بدء المكالمات بسرعة من داخل السيارة.

كما يتيح التطبيق إرسال الرسائل، لكن عبر الأوامر الصوتية فقط، للحفاظ على تجربة قيادة آمنة.

ويدعم التطبيق الوضعين الفاتح والداكن، ويعرض معلومات أساسية مثل صور الملفات الشخصية وأسماء جهات الاتصال.

ورغم إضافة واجهة مرئية، لا تزال التجربة مصممة لتكون محدودة وبسيطة، مع التركيز على الوظائف الأساسية دون تشتيت السائق.

ويتوفر التطبيق حاليًّا عبر منصة TestFlight لمختبري النسخ التجريبية على iOS، ما يعني أن الوصول إليه لا يزال محدودًا.

وتشير التقارير إلى أن الإطلاق الرسمي قد يتم خلال الأسابيع المقبلة بعد الانتهاء من الاختبارات وتحسين الأداء.

ويمثل هذا التوجه جزءًا من استراتيجية أوسع لتوسيع حضور "واتساب" خارج الهواتف الذكية، حيث تسعى الشركة إلى دمج خدماتها في بيئات مختلفة، بما في ذلك السيارات والأجهزة القابلة للارتداء.

ومع استمرار تطور أنظمة الترفيه داخل السيارات، يبدو أن تطبيقات المراسلة مثل "واتساب" ستلعب دورًا أكبر في تقديم تجربة اتصال أكثر تكاملًا وأمانًا أثناء القيادة.