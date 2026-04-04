لم تحتمل الصدمة .. مصرية تلحق بزوجها بعد وفاته بساعةٍ واحدة

حادثة غريبة شهدتها محافظة "كفر الشيخ" المصرية، بوفاة إحدى السيدات حزنا على وفاة زوجها حيث لحقت به بعد ساعة واحدة فقط من رحيله.

واعتبرت تعليقات النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي أن ما حدث يعد "حالة نادرة من الوفاء" حيث شيع أهالي قرية "الحوة" التابعة لمركز "بيلا" الزوجين في جنازة واحدة، وسط مشاعر مشحونة بالتأثر العميق والحزن الجماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما توفي "محمد كامل ريحان" داخل منزله بالقرية، فلم تحتمل زوجته، السيدة ليلى السيد مناع، الصدمة وأصيبت بأزمة قلبية توفيت على إثرها في الحال.

وجرى توقيع الكشف الطبي على الزوجة، والذي أكد أن الوفاة طبيعية وتأجلت مراسم تشييع الجثمان، ليتم دفن الزوجين معًا في جنازة واحدة، في مشهد مؤلم عاطفيا.

يشار إلى أن تلك الحادثة، رغم طابعها الدرامي، ليست معزولة تماماً عن سياق علمي معروف، ففي الطب الحديث، يوجد ما يُعرف بمتلازمة القلب المنكسر، وهي حالة موثّقة تحدث نتيجة صدمة عاطفية شديدة، مثل فقدان شخص عزيز.

ووفقاً لتقرير لجمعية القلب الأمريكية، فإن التوتر النفسي الحاد يمكن أن يؤدي إلى خلل مؤقت في عضلة القلب، وقد يتسبب في أعراض تشبه النوبة القلبية، وفي حالات نادرة قد يكون مميتاً.

كما تشير دراسات منشورة في مجلة The Lancet إلى أن الحزن الشديد قد يرفع خطر الوفاة في الأيام والأسابيع الأولى بعد فقدان شخص مقرّب، نتيجة اضطرابات في ضغط الدم، وزيادة هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين.

وهذه التغيرات قد تؤدي إلى اضطراب نظم القلب أو جلطات مفاجئة، خاصة إذا كان هناك استعداد صحي مسبق غير مُشخّص.