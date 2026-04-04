أردني يضرب زوجته العربية حتى الموت

كشف مصدر أمني أردني أمس الجمعة عن جريمة مروعة في حي شعبي قرب العاصمة عمان حيث أقدم زوج على قتل زوجته بيديه.

وكان الزوج حسب المصدر الأمني قد قام بضرب زوجته التي من جنسية عربية ضربا متواصلاً بيديه في منزلهما بمنطقة صويلح شمال العاصمة عمان.

وقال المصدر إنّه تم نقل الزوجة إلى مستشفى الأمير حسين في محاولة لإنقاذها الا أنها فارقت الحياة على الفور وجرى ضبط الزوج وفتح تحقيق بالحادثة.