عمرها 193 عاماً .. تعرَّف على السلحفاة التي عاصرت والتقت قدماء الملوك والرؤساء

عادت السلحفاة الشهيرة جوناثان والبالغة من العمر 193 عامًا إلى الأضواء بعد شائعة نفوقها في جزيرة سانت هيلينا ما تسبب بحالة حزن عميق لمحبيها يوم الأربعاء. وتبين لاحقا أن أحدا انتحل صفة طبيب شرعي ونشر الشائعة ليتين أنها على قيد الحياة وتنام هانئة تحت شجرة.

قبل نحو قرنين من الزمن، ولدت السلحفاة جوناثان، لم تكن الملكة فيكتوريا قد اعتلت العرش البريطاني بعد، ولم يزر تشارلز داروين جزر غالاباغوس، ولم يكن أحد قد سمع بالكاتب الناشئ تشارلز ديكنز، وكانت ألمانيا آنذاك عبارة عن مجموعة فوضوية من 39 دولة ذات سيادة.

أُحضرت جوناثان إلى سانت هيلينا من سيشل في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وسكنت في أراضي منزل بلانتيشن، المقر الرسمي لحاكم الجزيرة.

استقبلت السلحفاة الملكة إليزابيث الثانية المستقبلية، بالإضافة إلى الملك جورج السادس والملكة الأم، في جزيرة سانت هيلينا، التابعة للمملكة المتحدة، عام ١٩٤٧.

نظرًا لأن السلحفاة قضت عمرًا أطول من معظم الناس، فقد عاشت جوناثان حياةً حافلةً بالأحداث حتى الآن، حيث التقت ببعض أشهر الشخصيات في العالم من بينهم دوق إدنبرة الراحل، ومؤخرًا رئيس مجلس العموم السير ليندسي هويل، حيث مُنحت شهادة غينيس للأرقام القياسية تقديرًا لها كأقدم حيوان بري معروف في العالم.

في عام ١٩٥٧، قام الأمير فيليب، دوق إدنبرة الراحل، بإطعام جوناثان - التي كانت تبلغ من العمر آنذاك ١٢٥ عامًا - خلال رحلة إلى سانت هيلينا.

التقى دوق إدنبرة الحالي بأكبر حيوان بري حي في العالم عام 2024، وانحنى ليقابل جوناثان بينما بينما مدت السلحفاة عنقها لتلقي نظرة فاحصة على الأمير الزائر في جزيرة نائية بجنوب المحيط الأطلسي

بعد نفوق هارييت، السلحفاة العملاقة من جزر غالاباغوس، التي عاشت 175 عامًا، في أستراليا عام 2005، تم الاعتراف بجوناثان كأكبر حيوان بري حي في العالم. لكن المخاوف بدأت تتزايد بشأن تدهور صحتها عندما بلغ عمرها حوالي 184 عامًا في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية.

استجابةً لذلك، غيّرت جوناثان نمط حياتها وسمحت لطبيبها البيطري بتحميمها لأول مرة. خرجت من قوقعتها بعد أن أُزيلت الأوساخ المتراكمة على ظهرها لقرونٍ مضت باستخدام ليفة وفرشاة ناعمة وصابون طبي.

قام الطبيب البيطري بتنظيف كل جزء من أجزاء صدفة جوناثان، المعروفة باسم الحراشف، بعناية، وأزال الرواسب السوداء وفضلات الطيور بينما كانت السلحفاة تمضغ العشب بهدوء.

في نفس الوقت تقريبًا، وُضعت على نظام غذائي خاص غني بالسعرات الحرارية نظرًا للخوف من تدهور صحتها.