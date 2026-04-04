دراسة تشيد بفوائد مكملات الكولاجين ولكن مع ملاحظات

أصبحت مكملات الكولاجين من أكثر المنتجات مبيعًا في مجال الصحة والعافية، إذ تعد بفوائد جمة، من بشرة أكثر نعومة إلى مفاصل أقوى. ولكن هل هي فعالة حقًا؟

تشير مراجعة شاملة جديدة للأدلة - جمعت بيانات من 113 تجربة سريرية - إلى أن الإجابة، بالنسبة لبعض النتائج الصحية، هي على الأرجح نعم. ولكن كما هو الحال دائمًا في علم التغذية، فإن الصورة الكاملة أكثر تعقيدًا.

والكولاجين بروتين ينتجه الجسم طبيعيًا. فهو يمنح البشرة بنيتها ومرونتها، ويدعم العظام والعضلات، ويساعد على التئام الجروح، ويلعب دورًا في حماية الأعضاء. تكمن المشكلة في أن إنتاجه يتباطأ مع التقدم في السن، ولهذا السبب يلجأ الكثيرون إلى المكملات الغذائية لتعويض النقص.

واستعرضت الدراسة الجديدة الأبحاث المنشورة حتى مارس 2025، بالاعتماد على 16 مراجعة منهجية شملت مجتمعةً ما يقرب من 8000 مشارك، وكانت الصورة العامة إيجابية بحذر وفق وصف موقع "ساينس آليرت" العلمي.

إذ ارتبط تناول مكملات الكولاجين بتحسنات معتدلة في صحة العضلات وتخفيف الألم لدى مرضى التهاب المفاصل. كما لوحظ تحسن في مرونة الجلد وترطيبه، على الرغم من أن هذه الفوائد تراكمت تدريجيًا، مما يشير إلى أن تناول الكولاجين بانتظام على مدى فترة طويلة أكثر أهمية من تناوله لفترة قصيرة.

وكانت بعض النتائج أقل وضوحًا. فقد تباينت نتائج مرونة الجلد وترطيبه تبعًا لتاريخ إجراء الدراسات، حيث أظهرت الأبحاث الأحدث تحسنات أقل في المرونة ولكن تحسنات أكبر في الترطيب.

ويكمن جزء من المشكلة في التباين الكبير بين مكملات الكولاجين. فبعضها مُستخلص من الحيوانات، كالأبقار والخنازير والدجاج، والبعض الآخر من مصادر بحرية، كالأسماك وقناديل البحر والمحار. بل توجد بدائل للكولاجين تُسمى "نباتية".

وتؤثر طريقة معالجة الكولاجين أيضًا على حجم وتركيب الببتيدات في المنتج النهائي، مما يؤثر بدوره على كيفية تفاعله وامتصاصه في الجسم. إن جمع كل هذه المنتجات المختلفة في تحليل واحد قد يُخفي الكثير من المعلومات بدلًا من إظهارها.

للاختلافات الفردية أهمية بالغة أيضًا. فعوامل مثل التعرض لأشعة الشمس، والتدخين، وجودة النوم، والبيئة، ومستويات الهرمونات، كلها تؤثر على كيفية شيخوخة الجلد وكيفية استجابته للمكملات الغذائية.

تُضيف هذه المراجعة إلى مجموعة متنامية من الأدلة التي تُشير إلى أن مكملات الكولاجين ليست مجرد علاجات وهمية باهظة الثمن. يبدو أن لها فوائد حقيقية، وإن كانت متواضعة، خاصةً لترطيب البشرة، وتخفيف آلام المفاصل، ودعم صحة العضلات.