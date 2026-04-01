وصفة الـ 11 دقيقة لحماية القلب.. عليكم بزيادة حصة النوم

كشفت دراسة علمية حديثة أن زيادة حصة النوم والمجهود البدني بنسبة طفيفة يومياً، تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسكتات وأمراض القلب.

وأكد فريق بحثي من جامعات عدة، أن أي زيادة يومية في معدلات النوم والمجهود البدني تُقلل، بشكل ملموس، احتمالات الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

وشملت الدراسة أكثر من 53 ألف شخص بالغ على مدار ثماني سنوات، ووجد الباحثون أن 11 دقيقة إضافية من النوم، وأربع دقائق ونصف الدقيقة من المجهود البدني، مع تناول كمية توازي ربع كوب من الخضراوات يومياً، تُقلل احتمالات الإصابة بأمراض الشرايين بنسبة تصل إلى 10%، وتشمل طبيعة المجهود البدني المطلوب الإسراع في السير أثناء الانتقال من مكان لآخر، وصعود الدرج على الأقدام بدلاً من استخدام المصاعد، وحمل حقائب المشتريات على سبيل المثال.