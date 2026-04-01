«ناسا» تعود إلى القمر بدوران سريع

بدأت وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) العد التنازلي لإطلاق أول رحلة لرواد فضاء إلى القمر منذ 53 عاماً.

ومن المقرر أن ينطلق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي المكون من 32 طابقاً، مساء اليوم، وعلى متنه أربعة رواد فضاء، وبعد قضاء يوم في مدار حول الأرض، ستدفعهم كبسولة أوريون إلى القمر وللعودة منه، ولا توجد محطات توقف، مجرد دوران سريع حول القمر، وستنتهي الرحلة، التي ستستغرق نحو 10 أيام، بالهبوط في المحيط الهادئ.

وقال المديرون إن الصاروخ يعمل بشكل جيد، بعد الجولة الأخيرة من الإصلاحات، وذكر خبراء الأرصاد أن الطقس سيكون مناسباً لعملية الإطلاق.