في اللوفر أبوظبي.. أنشطة إبداعية وسط «لمة العائلة»

كشف متحف اللوفر أبوظبي عن مجموعة من الأنشطة العائلية التي سيقدّمها خلال أبريل الجاري، والمستوحاة من مجموعة مقتنيات المتحف، والتي تجمع بين «عطلات نهاية الأسبوع العائلية» و«الأنشطة المميزة بعد المدرسة»، وتركز على التعلم الإبداعي القائم على الروائع الفنية المعروضة في المتحف.

وصمم البرنامج في إطار ترسيخ ثقافة الإبداع والمعرفة لدى العائلات والطلبة، من خلال جولات إرشادية في قاعات العرض وورش عمل تفاعلية.

وتتضمن الفعاليات ورش عمل أسبوعية موضوعية تستند إلى التعلم القائم على الأعمال الفنية، إذ تركز كل عطلة نهاية أسبوع على موضوع محدد.

وتنطلق أولى الورش بعنوان «لوحات عائلية مستوحاة من بيكاسو»، في الرابع والخامس من الشهر الجاري، لاستكشاف أسلوب بابلو بيكاسو في تصوير أفراد الأسرة والأحباء، من خلال استخدام أوراق شفافة لإنشاء مخططات متعددة الطبقات وتحويلها إلى لوحات عائلية معبرة.

كما تُقام ورشة «اصنع عملة معدنية من ورق الألمنيوم»، في 11 و12 الجاري، حيث يصمم المشاركون عملات تذكارية مستوحاة من مجموعة العملات في المتحف، مع استكشاف مفاهيم القيمة والتبادل والذاكرة عبر أمثلة من حضارات مختلفة. وتُختتم ورش عطلات نهاية الأسبوع بورشة «صمم دفتر سفرك أو بطاقتك البريدية» يومَي 18 و19 الجاري، وهي مستوحاة من أعمال بول كليه، لتدعو المشاركين للتعبير عن تجارب السفر والرحلات من خلال تصميم بطاقات بريدية ودفاتر يوميات باستخدام الألوان والزخارف وكتابة رسائل للأحباء.

ومن بداية الشهر الجاري وحتى نهاية يونيو المقبل، ينظم المتحف برنامج «الأنشطة بعد المدرسة» كل ثلاثاء لطلبة مختلف المراحل الدراسية للتعرّف إلى مقتنيات المتحف، من خلال موضوعات متنوعة تشمل تراث دولة الإمارات والفن الإسلامي، والأنماط الهندسية والعواطف وتصوير الحيوانات في الفن. وتبدأ الجلسات في قاعات العرض، تليها أنشطة رسم برفقة مرشدي المتحف باستخدام كتيبات مخصصة، ضمن نشاط «لنرسم» الذي يشجع على الملاحظة والتعبير عن الذات والاهتمام بالتفاصيل.

وتشمل الأعمال الفنية التي يتم استكشافها عملاً بعنوان «انتشار» للفنان جوسيبي بينوني، إلى جانب قطع فنية تاريخية متنوعة. كما ينظم المتحف جلسة «ابحث واكتشف» كل أربعاء، للتعرّف إلى التراث المادي وعمليات الحفاظ عليه، واستكشاف كيفية استخدام المواد الطبيعية والصناعية في ابتكار الأعمال الفنية، من خلال جولات تفاعلية وحل الألغاز داخل قاعات العرض.

وتشمل البرامج أيضاً جلسات خاصة للرسم كل أربعاء، صُممت لتنمية مهارات الفنون لدى طلبة الحلقة الثالثة، وتركز على الرسم المستوحى من الطبيعة والتوثيق البصري.

كما تُنظم ورش العمل المستوحاة من أعمال بابلو بيكاسو كل خميس، ضمن مسار تعليمي في معرض «بيكاسو.. تصور الشكل».

جولات مجانية

دعا متحف اللوفر أبوظبي العائلات والطلبة إلى الاستمتاع ببرامجه المتنوعة، وحث أولياء الأمور على المشاركة في الجولات الإرشادية اليومية المجانية، التي تستمر حتى 30 أبريل الجاري.