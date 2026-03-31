إطلاق اسم دونالد ترامب على مطار بالم بيتش في فلوريدا

من المقرر أن يتم إطلاق اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أحد المطارات، بعدما قام حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس، بتوقيع مشروع قانون لإعادة تسمية مطار بالم بيتش الدولي باسم مطار الرئيس دونالد جيه. ترامب الدولي.

ومن المقرر أن يدخل التغيير حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل، رغم أن القرار لا يزال يتطلب موافقة إدارة الطيران الاتحادية، بحسب قانون الولاية الجديد.

يذكر أن ترامب يستخدم المطار بصورة متكررة للقيام برحلاته إلى منتجع "مارالاجو" الخاص به. وقد رحب بالقرار ابنه، إريك ترامب، حيث قال إنه فخور بأنه "كان له دور صغير في تحقيق ذلك".

وتشير تقارير إعلامية إلى أن إدارة الطيران الاتحادية تعتبر إعادة التسمية شأنا محليا، إلا أنها أشارت إلى ضرورة إجراء تعديلات فنية، مثل تحديث بيانات الملاحة.