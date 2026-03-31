في 3 دقائق.. لصوص يسرقون روائع من متحف إيطالي

ذكرت الشرطة الإيطالية، أمس، أن لصوصاً سرقوا ثلاث لوحات لرينوار وسيزان وماتيس، تقدر قيمتها بملايين اليورو من متحف قرب مدينة بارما في شمال إيطاليا، ليلة 22-23 مارس الجاري، بعد فتحهم باب المدخل عنوة.

وشملت اللوحات الثلاث المسروقة: «السمكة» لأوغست رينوار، و«طبيعة صامتة مع الكرز» لبول سيزان، و«الجارية على الشرفة» لهنري ماتيس، وتقع مؤسسة ماغناني روكا، وهي متحف خاص، في قلب الريف على بعد 20 كيلومتراً من بارما، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن اللصوص تمكنوا من الاستيلاء على اللوحات في أقل من ثلاث دقائق.

وتضم مؤسسة ماغناني روكا، التي تأسست عام 1977، مجموعة مؤرخ الفن لويجي ماغناني، التي تشمل أيضاً أعمالاً لفنانين مثل دورر، وروبنز، وفان دايك، ومونيه.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن المتحف يرى أن هناك عصابة مهيكلة ومنظمة تقف وراء هذه السرقة التي أعاقها إنذار الأمان.