«سيدات الشارقة» يبرز الدور المُلهِم للمرأة

أكّدت رئيسة قسم الفعاليات في نادي سيدات الشارقة، أميرة العامري، أن برامج النادي تهدف إلى إبراز الدور المُلهِم للمرأة، وتسليط الضوء على دورها الحيوي في بناء الأسرة، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومثقف، مشيرة إلى أن فعاليات النادي خلال شهر رمضان المبارك، تضمنت محاضرات تفاعلية، وشهدت الفعاليات محاضرة بعنوان «قُل للمؤمنات»، قدمتها الواعظة منى طارش، وأخرى بعنوان «تغذيتك الصحية في رمضان»، لأخصائية التغذية الدكتورة عبير القصير، كما تضمن البرنامج ورشة تفاعلية أتاحت للمشاركات فرصة تبادل الأفكار والتجارب، وتطبيق المفاهيم المطروحة في المحاضرات على أرض الواقع، بما يُعزّز من أثر البرامج التوعوية.