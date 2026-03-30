شهدت ولادة الاتحاد السوفييتي ثم انهياره .. وفاة أكبر معمرة في العالم عن 129 عاماً

توفيت المعمّرة الشيشانية كوكو إسطنبولوفا عن عمر ناهز 129 عامًا، في قريتها براتسكوي بالشيشان. وأكدت التقارير أنها كانت بكامل وعيها عند وفاتها، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة وانخفاض ضغط الدم عقب تناول عشاء يوم الأحد.

وكانت حالة كوكو الصحية مستقرة نسبيًا قبل الوعكة الأخيرة، ولم تكن هناك أمراض مزمنة مُعلنة مُسجَّلة ضمن حالتها الطبية، ما يجعل وفاتها مفاجئة نسبيًا.

وتشير الوثائق الرسمية إلى أن كوكو إسطنبولوفا وُلدت في 1 يونيو 1889، وعايشت فترة حكم القيصر الروسي الأخير نيكولاس الثاني، وشهدت الثورة البلشفية عام 1917، والحرب العالمية الأولى (1914–1918)، ثم الحرب العالمية الثانية (1939–1945). كما كانت شاهدة على ولادة وتفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991، وأصبحت موضوعًا مهمًا للباحثين والمؤرخين المهتمين بدراسة الشخصيات التي عاصرت أكثر من قرن من التحولات العالمية.

وتجاوز العمر المسجل لكوكو عمر أكبر إنسان مسجل في موسوعة غينيس، وهو جان كالمينت (122 عامًا و164 يومًا). ويشير خبراء التوثيق إلى أن تحقيقات العمر الطويل تحتاج إلى سجلات ميلاد دقيقة وشهادات رسمية متتالية، وهو ما يفتقر إليه العديد من الأشخاص الذين عاشوا في مناطق مضطربة سياسيًا وإداريًا خلال القرن التاسع عشر.