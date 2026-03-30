إيطالي وزوجته تركا أطفالهما الخمسة في المنزل لقضاء عطلة في مصر .. فماذا حدث ؟

أراد زوجان إيطاليان الاستمتاع بعطلة في منتجع شرم الشيخ المصري، لتتحول رحلتهما السياحية إلى واقعة غير معتادة استقطبت اهتمام السلطات، بعد أن تبين أنهما تركا أطفالهما الخمسة بمفردهم في المنزل.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، لم تكن المعلمة التي تُدرس أحد هؤلاء الأطفال بحاجة إلى بلاغٍ رسمي لتشعر بأن ثمة ما يستدعي القلق؛ إذ كانت الصور التي نشرها الزوجان على وسائل التواصل الاجتماعي طوال أيام العطلة كافية لتثير شكوكها في أن الأطفال متروكون دون رقابة، فأبلغت السلطات فوراً.

وعلى ما يبدو، كشف أحد الأطفال لمعلمته عن الوضع داخل المنزل، لتتحرك بعد ذلك هيئة رعاية الشباب رفقة الشرطة نحو شقة العائلة في مدينة ترييستي شمالي إيطاليا، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وما إن دخل المسؤولون الشقة حتى تأكدت الشبهات، حيث تبين أن 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عاماً، يديرون شؤون المنزل بأنفسهم، إلى جانب عدد من الحيوانات الأليفة.



وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن الأطفال قضوا نحو 4 أيام وحدهم، غير أنهم لم يُخلوا بروتينهم اليومي، إذ واصلوا الذهاب إلى المدرسة دون التغيب ليوم واحد.

وتدخلت السلطات في نهاية المطاف، لتُخرج الأطفال الخمسة من المنزل وأُودعوا معاً في إحدى مؤسسات الرعاية، وأُبلغ الوالدان بالوضع، مع إتاحة الفرصة لهما لزيارة أطفالهما.

ووفقاً للتقارير، لم يُسحب منهما حق الحضانة حتى الآن، غير أن أهليتهما باتت موضع تقييم، في إطار السعي إلى "تهيئة الظروف لإعادة لم شمل الأسرة في أقرب وقت ممكن"، حسبما أفادت السلطات.