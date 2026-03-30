جهاز جديد قد يُغيّر حياة مرضى السكري !

يعمل باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على تطوير جهاز قابل للزرع قد يغيّر حياة مرضى السكري من النوع الأول، ويوفر بديلا عن الحقن اليومية بالأنسولين.

ويحتوي الجهاز على خلايا تنتج الأنسولين، ويغلفها لحمايتها من رفض جهاز المناعة، كما يضم مولد أكسجين داخليا للحفاظ على صحة هذه الخلايا.

ويوضح الباحثون أن خلايا جزر لانغرهانس البنكرياسية المغلفة في هذا الجهاز يمكنها البقاء حية داخل الجسم لمدة 90 يوما على الأقل، وأنها تنتج كمية كافية من الأنسولين لضبط مستويات السكر في الدم، حسب التجارب التي أجريت على الفئران. (جزر لانغرهانس البنكرياسية - مجموعات صغيرة من الخلايا الموجودة داخل البنكرياس، وهي مسؤولة عن إنتاج وتنظيم الهرمونات المهمة للسكر في الدم، وأهمها الأنسولين).

ويقول دانيال أندرسون، أستاذ الهندسة الكيميائية وعضو معهد كوخ لأبحاث السرطان التكاملية: "يمكن أن يكون العلاج بخلايا جزر لانغرهانس ثوريا للمرضى. فالطرق الحالية تتطلب تثبيط المناعة، وهو مرهق للبعض. هدفنا إيجاد طريقة تمكن المرضى من الاستفادة من العلاج الخلوي دون هذا العبء".

وعادة، تُستخلص خلايا جزر لانغرهانس من جثث بشرية أو تُصنع من الخلايا الجذعية. وفي كلتا الحالتين، يحتاج المرضى إلى أدوية مثبطة للمناعة لمنع رفض جهاز المناعة للخلايا المزروعة.

ويحل الجهاز الجديد هذه المشكلة عبر تغليف الخلايا في حجرة واقية، مع تزويدها بالأكسجين من خلال مولد داخلي. وهذا المولد يحلل بخار الماء الموجود في الجسم إلى هيدروجين وأكسجين، حيث ينتشر الهيدروجين بشكل آمن، بينما يغذي الأكسجين الخلايا.

وأظهرت التجارب السابقة قدرة هذه الخلايا على إنتاج الأنسولين لمدة شهر بعد الزرع، لكن الباحثين طوروا الجهاز ليصبح أكثر مقاومة للماء والتشقق، مع تحسين دوائره الكهربائية لتوليد طاقة أكبر للمولد، ما سمح بإنتاج المزيد من الأكسجين واستمرار عمل الخلايا بكفاءة أعلى.

وأظهرت الدراسات على الفئران والجرذان أن الجهاز يمكن أن يعمل لمدة 90 يوما تحت الجلد، مع إنتاج خلايا جزر لانغرهانس كمية كافية من الأنسولين للحفاظ على مستويات السكر ضمن المعدل الطبيعي.

كما أظهرت النتائج إمكانية استخدام خلايا مصنوعة من الخلايا الجذعية لتوفير إمداد مستقبلي غير محدود، ما قد يجعل العلاج متاحا لأي مريض يحتاج إليه. ومع أن الجهاز لا يشفي مرض السكري تماما، إلا أنه يمنح سيطرة واضحة على مستويات السكر في الدم.

ويضيف ماثيو بوتشينيك: "إذا منحنا الخلايا وقتا أطول لتستقر وتنضج، يمكن أن تفرز المزيد من الأنسولين، ما يحسّن السيطرة على المرض".

ويخطط الفريق لدراسة إمكانية استمرار عمل الأجهزة لفترات أطول، تصل إلى عامين أو أكثر. كما يستكشف الباحثون إمكانية استخدام التقنية نفسها لإنتاج بروتينات أخرى مفيدة، مثل الأجسام المضادة والإنزيمات وعوامل التخثر، داخل الجسم بدلا من إنتاجها خارجه.