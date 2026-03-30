لا وقت عندك لقراءتها ؟ "واتساب" سيلخص لك الرسائل غير المقروءة

يعمل تطبيق المراسلة واتساب، المملوك لشركة ميتا، على تطوير ميزة لنظام أندرويد تمكن المستخدمين من تلخيص العديد من المحادثات غير المقروءة.

وتهدف هذه الميزة إلى تسهيل متابعة المحادثات بسرعة دون الحاجة إلى قراءة كل رسالة على حدا.

وكان "واتساب" أطلق العام الماضي ميزة الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للمستخدمين الحصول بشكل آمن على نظرة عامة موجزة لما فاتهم في محادثاتهم.

وتعتمد ملخصات الرسائل على تقنية المعالجة الخاصة، وهي تقنية آمنة طورتها شركة ميتا تُمكن ميزات الذكاء الاصطناعي في واتساب من معالجة البيانات في بيئة خاصة حيث لا يمكن لأحد، حتى ميتا أو واتساب، الوصول إلى الرسائل الأصلية أو الملخصات، بحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في تحديثات تطبيق واتساب.

وتتيح خاصية المعالجة الخاصة لتطبيق واتساب تطبيق العديد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي دون المساس بخصوصية المستخدم. وبما أن واتساب قد طبق بالفعل نظام التلخيص الخاص، فإنه يخطط الآن لتوسيع هذه الخاصية من خلال تمكين المستخدمين من إنشاء ملخصات لعدة محادثات غير مقروءة في آن واحد.

وفي تحديث مستقبلي، سيوضح واتساب للمستخدمين كيفية إنشاء ملخصات لمحادثاتهم غير المقروءة.

وعند فتح قائمة المحادثات غير المقروءة من خلال تحديد الفلتر المخصص، سيجد المستخدمون خيار الحصول على ملخص. وفي حال اختيار إنشاء ملخص، سيشارك واتساب أحدث الرسائل فقط من تلك المحادثات مع خاصية المعالجة الخاصة.

وبعد ذلك، ستقوم خاصية المعالجة الخاصة بإنشاء الملخص في بيئة آمنة لا يمكن لواتساب أو ميتا الوصول إلى محتواها.

وستكون هذه الميزة اختيارية، مما يعني أن إنشاء ملخص للمحادثات يعتمد على رغبة المستخدمين، إذ يتعين عليهم طلبه يدويًا.

إضافةً إلى ذلك، فإن خاصية المعالجة الخاصة مُعطّلة افتراضيًا، لذا، سيتعين على المستخدمين تفعيلها يدويًا من إعدادات التطبيق إذا رغبوا في تجربة ملخصات المحادثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ولا تزال ميزة ملخصات الرسائل غير المقروءة قيد التطوير حاليًا، ومن المتوقع أن يطرحها "واتساب" في تحديث مستقبلي من التطبيق لنظام أندرويد.