أم أردنية تقتل طفلتيها بالرصاص وتنتحر

في حادثة مأساوية أثارت مشاعر الحزن والاستهجان على وسائل التواصل الإجتماعي أقدمت أم أردنية على قتل ابنتيها بالرصاص أمس ثم لم تتردد في قتل نفسها بذات المسدس.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية إنّه ورد بلاغ لمديرية شرطة لواء الرمثا شمال المملكة امس بقيام إحدى السيدات وعلى إثر خلافات عائلية بإطلاق النار على ابنتيها الصغيرتين وهما مواليد (9 و 11 سنة) حيث ما لبثتا أن فارقتا الحياة، فيما أقدمت تلك السيدة بعد ذلك على إطلاق النار على نفسها وما لبثت أن فارقت الحياة وفتحت الجهات المختصة تحقيقاً في الحادثة. ولم يتسن معرفة تفاصيل عن الحادثة المأساوية.