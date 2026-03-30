الشرطة الأمريكية توقف لصاً للمرة 98

أسفرت مطاردةٌ للشرطة في واشنطن عن عثور السلطات على شاحنة مُجهزة بجهاز تدخين مخدرات مُعدّل مُدمج في لوحة القيادة لاستخدامه أثناء النقل. كما أسفرت المطاردة عن إلقاء القبض على سائق الشاحنة المزعوم للمرة الثامنة والتسعين.

ووفقًا لمنشور على فيسبوك من قائد شرطة مقاطعة ثورستون، ديريك ساندرز، بدأت المطاردة عندما تلقت إدارته معلومات تفيد بأن اثنين من المشتبه بهم في عمليات سرقة متاجر منظمة كانا يفران شمالًا على الطريق السريع باتجاه مقاطعة ثورستون، واشنطن حيث زعم أن هذين المشتبه بهما ارتكبا سلسلة من الجرائم، واستخدما حقائب مسروقة من أحد المتاجر لسرقة المزيد من البضائع من متجر آخر.

وقال ساندرز وفقا لصحيفة "الاندبندنت": "كان المشتبه بهما متورطين أيضًا في عملية سرقة في لاسي قبل ثلاثة أيام فقط، ولم يتم القبض عليهما خلالها". وفي نهاية المطاف، عُثر على الشاحنة المطاردة مهجورة، وبدأ استخدام الكلاب البوليسية لتعقب المشتبه بهما أثناء سيرهما في أحد الأحياء المجاورة، كما أوضح ساندرز. وأضاف: "أُلقي القبض على المشتبه بهما تحت تهديد السلاح وكان أحدهما رجلاً والآخر امرأة". وقال ساندرز إن المرأة سُلمت إلى قسم شرطة سنتراليا بتهمة "السرقة المنظمة من المتاجر". وفي الوقت نفسه، وُجهت للرجل، الذي تم التعرف عليه أيضاً كسائق الشاحنة، تهمة القيادة تحت تأثير الكحول، والفرار من الشرطة، وحيازة مواد مخدرة.

وقال قائد الشرطة: "تم الحصول على إذن تفتيش للشاحنة، التي كانت تحتوي على بضائع مسروقة من متاجر عديدة بقيمة آلاف الدولارات". بالإضافة إلى ذلك، كان المشتبه به قد جهّز جهاز تدخين مخدرات مُعدّلًا في لوحة القيادة بالشاحنة ليتمكن من تدخين المخدرات أثناء القيادة.

وإلى جانب جهاز التدخين، أفاد ساندرز بالعثور على مادة الميثامفيتامين والهيروين والفنتانيل في الشاحنة. وقبل هذا الاعتقال، أدين السائق المزعوم أربع مرات بتهم السرقة، كما ورد أنه لديه 27 إدانة في جنح و97 سابقة اعتقال.