رجل يتمكن من العيش 48 ساعة بدون رئتين

لا يستطيع الإنسان البقاء على قيد الحياة بدون رئتين. ومع ذلك، تمكن مريض من البقاء على قيد الحياة لمدة 48 ساعة بدونهما.

وفي تقرير نُشر في مجلة "ميد" التابعة لدار نشر "سيل برس"، شرح الجراحون بالتفصيل كيف استأصلوا رئتي رجل مصابتين بعدوى شديدة، واستخدموا نظام "رئة اصطناعية" لإبقائه على قيد الحياة إلى حين إجراء عملية زرع رئة مزدوجة. وتُسلط هذه الحالة الضوء على طريقة جديدة محتملة لإبقاء المرضى ذوي الحالات الحرجة على قيد الحياة أثناء انتظارهم لمتبرعين. ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة، أنكيت بهارات، جراح الصدر في جامعة نورث وسترن: "كانت حالته حرجة. توقف قلبه فور وصوله. اضطررنا لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي".

وأُصيب المريض، وهو رجل يبلغ من العمر 33 عامًا، بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)، وهي حالة خطيرة يتغلب فيها الالتهاب والعدوى على الرئتين. وبدأ مرضه بالإنفلونزا، التي سرعان ما تفاقمت وتطورت إلى التهاب رئوي بكتيري. ومع تدهور حالته، بدأت رئتاه وقلبه وكليتاه بالفشل. عندئذٍ، أصبحت عملية زرع رئتين فرصته الوحيدة للنجاة، لكن جسمه كان غير مستقر بما يكفي لإجراء عملية زرع فورية، لذا احتاج الأطباء إلى وقت لتثبيت حالته. وأوضح بهارات قائلاً: "القلب والرئتان مرتبطان ارتباطًا وثيقًا. فكيف يُمكن إبقاء المريض على قيد الحياة في حال عدم وجود رئتين؟"

ولمعالجة هذه المشكلة، طوّر الفريق الطبي نظام رئة اصطناعية ليحل محل الرئتين مؤقتًا. ويعمل هذا النظام على أكسجة الدم، وإزالة ثاني أكسيد الكربون، ودعم الدورة الدموية، مما يسمح للقلب والأعضاء الأخرى بمواصلة العمل حتى في غياب الرئتين.

وبعد استئصال الرئتين المتضررتين، بدأت حالة المريض بالتحسن. واستقر ضغط دمه، وبدأت أعضاؤه بالتعافي، وتم السيطرة على العدوى. وبعد يومين، توفرت رئتان من متبرع، وأجرى الجراحون بنجاح عملية زرع رئة مزدوجة. وبعد أكثر من عامين، يعيش المريض حياة طبيعية بوظائف رئوية سليمة.

وفي الوقت الحالي، يقتصر هذا النهج على المراكز الطبية المتخصصة للغاية التي تمتلك الخبرة والموارد اللازمة. مع ذلك، يأمل بهارات أن يتم تطوير هذه التقنية في نهاية المطاف إلى أنظمة أكثر توحيدًا تُساعد في الحفاظ على حياة المرضى أثناء انتظارهم لرئة متبرع ويقول : "في عيادتي، يموت مرضى شباب أسبوعيًا تقريبًا لأن أحدًا لم يكن يُدرك أن زراعة الرئة خيارٌ متاح. في حالات تلف الرئة الشديد الناتج عن الفيروسات التنفسية أو العدوى، حتى في الحالات الحادة، قد تُنقذ زراعة الرئة حياة المريض".