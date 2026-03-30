دراسة تجيب: كم بيضة يمكنك تناولها دون قلق يوميا؟

كشفت دراسة حديثة أن تناول البيض يوميًا بكميات معتدلة لا يشكل خطرًا صحيًا لدى معظم الأشخاص، مع أهمية التوازن الغذائي.

وأضافت الدراسة التي أجرتها مرغريتا بيلوسوفا، الطبيبة في "سبير هيلث"، أن تناول بيضة واحدة يوميا تعتبر القاعدة بالنسبة لمعظم الأشخاص الأصحاء، وأن تجاوز الكمية لا يسبب ضررا تلقائيا، ولكن للمرضى المعرضين للخطر يمكن أن تزيد بشكل كبير من الكوليسترول.

وأوضحت: "بالنسبة لمعظم البالغين الأصحاء الذين لا يعانون من اضطرابات استقلاب الدهون وأمراض القلب والأوعية الدموية، تعتبر بيضة واحدة يوميا قاعدة آمنة، إذا أكل الشخص أكثر قليلا، فهذا لا يعني ضررا تلقائيا".

ومع ذلك، هناك مجموعة من الأشخاص الذين يتفاعل جسمهم بقوة أكبر، يمكن أن تزيد مؤشرات الكوليسترول لديهم بشكل كبير، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الخطر أعلى لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، أو ارتفاع الكوليسترول "الضار" أو أمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لما ذكرته بيلوسوفا.



حذّرت بيلوسوفا من ضرورة إدخال البيض في النظام الغذائي للأطفال تدريجيًا، موضحة أنه يُنصح بالبدء بإعطاء صفار البيض بين عمر سبعة أشهر وسنة بجرعات صغيرة، على أن يتم تقديم بياض البيض بعد بلوغ الطفل عاما واحدا.

وأشارت إلى أهمية مراعاة السياق الغذائي عند تناول البيض، لافتة إلى أن استهلاكه مع الخضراوات أو ضمن نظام غذائي متوازن يُعد خيارا مثاليا.

وأضافت أن تناوله مع أطعمة غنية بالدهون المشبعة، مثل اللحم المقدد أو النقانق أو عند قليه بكميات كبيرة من الزيت، يغيّر من تأثيره الصحي، خاصة فيما يتعلق بمخاطر القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت أن البيض لا يُستهلك فقط بشكل منفصل، بل يدخل أيضا في مكونات أطباق متعددة مثل المعجنات والسلطات والصلصات والمعكرونة، مشيرة إلى أن الجسم لا يميّز بشكل جوهري بين البيض المسلوق كوجبة مستقلة أو عند استخدامه كعنصر ضمن أطباق أخرى.