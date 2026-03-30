وفاة فاطمة كشري.. أشهر "كومبارس" في السينما والمسلسلات المصرية

توفيت الفنانة المصرية فاطمة كشري، يوم الأحد، والتي تعتبر واحدة من أشهر ممثلي المشاهد الإضافية "الكومبارس" في السينما والدراما التلفزيونية المصرية.

بدورها ،أكدت نقابة المهن التمثيلية المصرية خبر الوفاة.

وجاء وفاة كشري بعد مسيرة فنية طويلة تركت خلالها بصمة مميزة رغم محدودية الأدوار التمثيلية التي ظهرت بها في عشرات الأعمال الفنية.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الاسم الحقيقي للفنانة الراحلة هو فاطمة السيد عوض الله، وقد اكتسبت لقب "كشري" نسبة إلى عربة الكشري التي كانت تمتلكها برفقة زوجها، وهو الاسم الذي اشتهرت به لاحقًا في الوسط الفني.

الصدفة تقودها لمجال التمثيل

ودخلت الراحلة فاطمة مجال التمثيل بالصدفة، حين توقفت ذات يوم أمام تصوير أحد الأعمال الفنية، وطلبت من صناعه فرصة للمشاركة، ليبدأ بعدها مشوارها الفني، حيث كانت أولى مشاركاتها عام 1989 عبر فيلمي "صراع الأحفاد" و"كتيبة الإعدام".

وتوالت مشاركاتها بعد ذلك في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، حيث ظهرت في أدوار صغيرة لكنها لاقت قبولًا لدى الجمهور، وأسهمت في ترسيخ حضورها في الذاكرة الفنية.

أبرز أعمالها

ومن أبرز أعمالها في السينما أفلام: "لا تراجع ولا استسلام" مع أحمد مكي، "شيكامارا" مع مي عز الدين، "أحلى الأوقات" بمشاركة هند صبري ومنى شلبي وحنان ترك وخالد صالح، "عريس من جهة أمنية" مع عادل إمام، و"خالتي فرنسا مع عبلة كامل ومنى زكي، فضلا عن عدد من المسلسلات المصرية..