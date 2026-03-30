تسمم الفيتامينات.. المخاطر الخفية للمكملات الغذائية

تُعد الفيتامينات من العناصر الأساسية لدعم صحة الجسم والحفاظ على طاقته اليومية، حيث تلعب دوراً محورياً في جميع العمليات الحيوية التي تضمن إنتاج الطاقة وصحة الخلايا.

وذكر موقع Healthline الصحي أن الإفراط في تناول المكملات الغذائية قد يحمل مخاطر كبيرة، إذ يمكن أن يؤدي إلى تجاوز الحدود المسموح بها لكل فيتامين، مما يسبب ما يعرف بـ تسمم الفيتامينات. فلكل نوع من الفيتامينات حد آمن، وتجاوزه قد يحوّل العنصر المفيد إلى عامل مضر للجسم.

أهم أضرار الإفراط في الفيتامينات:

* الفيتامينات الذائبة في الدهون: تتراكم فيتامينات A وD وE وK في الكبد والأنسجة الدهنية ولا يطرحها الجسم بسهولة، ما يجعل تناولها بكميات كبيرة خطيراً. على سبيل المثال، يؤدي فائض فيتامين A إلى مشاكل في الكبد وضعف الرؤية، بينما يرفع الإفراط في فيتامين D مستويات الكالسيوم في الدم بشكل خطر، ما قد يسبب تكلس الأوعية الدموية وأضراراً مزمنة للكلى.

* اضطرابات الجهاز الهضمي: الجرعات العالية من الفيتامينات الذائبة في الماء، مثل فيتامين C، قد تهيج المعدة والأمعاء مسببة آلاماً بطنية وإسهالاً وغثياناً. كذلك، قد يؤدي الإفراط في فيتامين B6 إلى مشاكل عصبية تشمل فقدان التحكم في حركة العضلات والتنميل.

* تداخل العناصر الحيوية: زيادة بعض الفيتامينات والمعادن قد تعيق امتصاص عناصر أخرى، مثل تأثير زيادة الزنك على امتصاص النحاس. كما يمكن للجرعات الكبيرة أن تضع ضغطاً إضافياً على الكلى، مما يزيد خطر تكوين الحصوات، وقد تظهر أعراض أخرى مثل الصداع المستمر، عدم انتظام ضربات القلب، والإرهاق العام غير المفسر.

لضمان الاستفادة من المكملات الغذائية بأمان، يُنصح بالاعتماد أولاً على المصادر الطبيعية للفيتامينات في الطعام، وتناول المكملات بشكل متوازن. ومن الضروري استشارة الطبيب قبل البدء بأي نظام مكملات، لضمان تلبية احتياجات الجسم دون تجاوز الحدود الصحية.