بقايا الطعام في الثلاجة.. كم يومًا تبقى صالحة للأكل؟

يعتبر بقايا الطعام جزءًا لا مفر منه من حياتنا اليومية، سواء بعد وجبات الغداء أو العشاء. ومع ذلك، قد يثير تخزين هذه الأطعمة في الثلاجة بعض التساؤلات حول مدى أمانها وصلاحيتها للأكل.

وحذرت بريمروز فريستون من جامعة ليستر من أن بعض بقايا الطعام التي تحفظ في الثلاجة قد تشكل خطرا حقيقيا على الصحة، حيث يمكن أن تسبب تسمما غذائيا إذا لم يتم تخزينها بشكل صحيح.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أوضحت أخصائية الأحياء الدقيقة أن التسمم الغذائي لا ينجم فقط عن الطعام الغير المطبوخ جيدا أو عادات تحضير غير آمنة، بل إن بقايا الطعام المخزنة بطريقة خاطئة تعد من أبرز الأسباب أيضا.

وأفادت الدكتورة فريستون في مقال بصحيفة The Conversation: "يحدث التسمم الغذائي نتيجة تناول طعام ملوث ببكتيريا أو فطريات أو فيروسات ممرضة.. لذلك من المهم للغاية توخي الحذر عند تخزين بقايا الطعام لتجنب الإضرار بصحتك".

وكشفت عن بقايا الطعام "العالية الخطورة" التي لا ينصح بحفظها في الثلاجة، من بينها:

البيتزا الباردة

كما حذرت الدكتورة فريستون من أن بقايا البيتزا الباردة، رغم أنها لذيذة، قد تكون مصدرا للتسمم بسبب الأعشاب والتوابل المجففة التي ترش عليها، والتي قد تتعرض للتلوث الميكروبي أثناء الإنتاج أو التخزين.

فحتى لو ماتت هذه الميكروبات أثناء الطهي، فإن ترك البيتزا خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين يعيد تنشيطها.

وشددت فريستون على ضرورة وضع البيتزا في الثلاجة خلال ساعتين من شرائها أو طهيها، ولا تتركها خارجها أكثر من ذلك. وبعد وضعها في الثلاجة، يمكن تناولها بأمان لمدة يومين فقط.

فبعد اليوم الثاني، يفضل التخلص منها حتى لو بدت سليمة.

رغم أنه آمن مقارنة بالنيء، إلا أن الدجاج المطبوخ سريع التلف بمجرد أن يبرد، بسبب محتواه العالي من الماء والعناصر الغذائية. وتنصح فريستون بتبريده وتغطية ما تبقى منه فور انتهاء الوجبة، وألا يبقى خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين.

ويمكن حفظه في الثلاجة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، مع التأكد من عدم وجود دم فيه لأنه علامة على عدم نضجه الكامل واحتمال تلوثه بالجراثيم.

أطباق الأرز

أكدت الدكتورة فريستون أن بقايا أطباق الأرز، مثل الأرز المقلي والريسوتو والبوريتو، من أكثر الأطعمة خطورة عند تخزينها، لأن الأرز غير المطبوخ يحتوي على جراثيم بكتيريا مقاومة للحرارة بما في ذلك العصوية الشمعية (Bacillus ceres). وهذه الجراثيم لا تموت بالطهي، بل تنمو وتفرز سموما خطيرة إذا ترك الأرز المطبوخ خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين. لذلك يجب تبريده بسرعة فور الطهي، وتناوله خلال 24 ساعة فقط إذا أكل باردا.

وتحتاج بقايا الأطعمة المعلبة إلى عناية خاصة بعد فتح العلبة، إذ يجب نقلها إلى وعاء مناسب أو تغطيتها جيدا وتبريدها فورا لحمايتها من الجراثيم المحمولة في الهواء.

وتختلف مدة صلاحيتها حسب النوع، فالطماطم وغيرها من الأطعمة شديدة الحموضة تدوم من خمسة إلى سبعة أيام، أما اللحوم والأسماك والخضراوات والمعكرونة فلا تصلح للحفظ أكثر من ثلاثة أيام.

واختتمت الخبيرة نصيحتها قائلة: "يمكن تناول بقايا الطعام باردة بأمان، بشرط تبريدها في الثلاجة فورا بعد الطهي، واستهلاكها في غضون يوم أو يومين كحد أقصى".