صبّار دبي.. وشموخها

في مدينة المعالم الأيقونية وناطحات السحاب التي تلامس الغمام، ثمة عمالقة من نوع آخر تزهو تحت المطر بلونها الأخضر، كما هي الحال هنا في حديقة الصبّار بمنطقة الجداف على الخور، وكأنها تروي مجتمعة فصلاً من قصة الشموخ والصمود، وتحاور من بعيد رمز المدينة، وحارسها الأمين في الأعالي، برج خليفة، حيث دبي التي تُجيد صناعة القامات، وتسطير الإنجازات الكبيرة في كل الأوقات، فمهما كانت الظروف تنجح دوماً في تحويل التحديات إلى فرص.